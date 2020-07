Gattuso: «Dopo la Coppa Italia ci siamo persi. Voglio rivedere l’anima» – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa Dopo la sconfitta del suo Napoli contro l’Inter. Le parole del tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa Dopo la sconfitta del Napoli contro l’Inter: queste le parole del tecnico degli azzurri. «Tecnicamente la squadra mi è piaciuta molto. Contro questa Inter non è facile, l’abbiamo messa in difficoltà e va bene così. I nerazzurri hanno grande fisicità ed è una squadra molto diversa dal Barcellona, perciò in Spagna sarà una gara molto differente. Voglio vedere l’anima, Dopo la Coppa Italia ci siamo un po’ persi». Leggi su ... Leggi su calcionews24

