Garante Privacy, eletto presidente Pasquale Stanzione. La vice è Ginevra Cerrina Feroni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pasquale Stanzione e la costituzionalista Ginevra Cerrina Feroni sono stati eletti all’unanimità rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Autorità per il Garante della protezione dei dati personali, che oggi si è riunita nella sua nuova composizione. Gli altri due membri del collegio sono Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Ghiglia e Stanzione erano stati scelti dal Senato il 15 luglio, Scorza e Feroni dalla Camera il 14 luglio. Chi è Stanzione – Nato a Solopaca (Benevento) nel 1945, laurea con lode in Giurisprudenza all’università di Napoli nel 1968, Stanzione inizia giovanissimo la carriera universitaria ... Leggi su ilfattoquotidiano

