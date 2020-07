Garante per la Privacy, Stanzione è il nuovo presidente (Di mercoledì 29 luglio 2020) Eletto all'unanimità, dovrà vigilare su Gpdr, 5G, smart working e dati di aziende e consumatori. Ginevra Cerrina Feroni vicepresidente Leggi su repubblica

