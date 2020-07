Galli della Loggia e i giovani delle periferie che portano il virus nei centri storici per infettare la società per bene (Di mercoledì 29 luglio 2020) ‘Nato ai bordi di periferia’, cantava Eros Ramazzotti. Un brano, dal titolo Adesso tu, che raccontava la sua età giovanile vissuta lontano dal centro città, dove l’aria era popolare, dove era più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Una narrazione realistica che, però, è stata utilizzata da Ernesto Galli della Loggia per parlare anche di Covid e contagi. Il controverso editoriale scritto dallo storico è stato pubblicato su Il Corriere della Sera, provocando inevitabili reazioni. LEGGI ANCHE > della Loggia contro Alberto Angela: «Da quanto tempo non legge un libro di storia?» Leggiamo il passo più criticato: «Ma con ancora maggiore urgenza la pandemia ripropone ... Leggi su giornalettismo

Davide : Galli della Loggia in prima pagina sul Corriere della Sera di oggi (roba che a confronto il senatore Tom Cotton si… - pfmajorino : L'infettivologo Galli contro i 'negazionisti' della mascherina: 'Da Lega messaggio pericoloso' - repubblica : L'infettivologo Galli contro i 'negazionisti' della mascherina: 'Da Lega messaggio pericoloso' - rizzello700 : RT @AleGuerani: 'dalle invivibili periferie' 'posseduti da un desiderio di rivalsa' 'il torbido proposito di seminare il contagio' No non… - dvezzosi_it : RT @AlRobecchi: Insomma, bisogna sistemare ste cazzo di periferie, sennò i povery, “posseduti da un desiderio di rivalsa”, vanno a bere la… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli della Galli della Loggia: «La scuola è da buttare» Corriere di Como Matteo Mammì nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci?/ L’ex di Diletta Leotta…

Si infiamma il gossip dell’estate e porta a galla una nuova indiscrezione che riguarda la bella Elisabetta Gregoraci. La conduttrice e attrice, da poco tornata in onda con la nuova edizione di Battiti ...

Camici Lombardia, Guardia di finanza trova 25mila capi nella sede della Dama

Sequestrati camici all'azienda di cui è amministratore delegato Andrea Dini, cognato del governatore della Lombardia Attilio Fontana, entrambi indagati dalla Procura di Milano per frode in pubblica fo ...

Si infiamma il gossip dell’estate e porta a galla una nuova indiscrezione che riguarda la bella Elisabetta Gregoraci. La conduttrice e attrice, da poco tornata in onda con la nuova edizione di Battiti ...Sequestrati camici all'azienda di cui è amministratore delegato Andrea Dini, cognato del governatore della Lombardia Attilio Fontana, entrambi indagati dalla Procura di Milano per frode in pubblica fo ...