Gaffe Giorgia Meloni nell’intervento contro Conte: “Nessuno ha revocato stato d’emergenza, l’Italia sì” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una Gaffe frutto di un lapsus quella di Giorgia Meloni contro il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione del suo intervento particolarmente duro verso l’attuale governo. La leader di Fratelli d’Italia è in crescita costante nei sondaggi politici delle ultime settimane, come vi abbiamo riportato di recente con un articolo specifico. Questo, probabilmente, le ha ha dato forza prima del discorso alla Camera del 29 luglio, con alcune prese di posizione estremamente chiare nei confronti dell’attuale esecutivo. Soprattutto sui migranti e lo stato d’emergenza. La Gaffe di Giorgia Meloni durante l’intervento alla Camera contro Conte e lo stato ... Leggi su bufale

Fiordaliso9 : @RepubblicaTv @repubblica Giorgia, grintosa che incanta, è importante essere interessati alla Storia fin da piccoli… - giandomenic45 : RT @gianAnt48908531: @TheCrusadery Gaffe Meloni...capita.. battuto nordici?ma se Olanda e Austria stanno ridendo.. compresi nordici.. potra… - gianAnt48908531 : @TheCrusadery Gaffe Meloni...capita.. battuto nordici?ma se Olanda e Austria stanno ridendo.. compresi nordici.. po… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe Giorgia Gaffe Giorgia Meloni nell’intervento contro Conte: “Nessuno ha revocato stato d’emergenza, l’Italia sì” Bufale.net "Casellati nel Delta, la gaffe di Barbierato"

Il sindaco di Adria diserta l’incontro con la presidente del Senato, la bacchettata di Fratelli d’Italia: "Un grave affronto".

Giorgia Meloni scivola su “Imagine” di John Lennon: «Tra le principali canzoni della musica italiana»

Il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni torna sulla polemica nata pochi giorni fa, rispetto al testo della canzone “Imagine” di John Lennon. Uno dei brani più noti del secolo scorso che però, se ...

Il sindaco di Adria diserta l’incontro con la presidente del Senato, la bacchettata di Fratelli d’Italia: "Un grave affronto".Il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni torna sulla polemica nata pochi giorni fa, rispetto al testo della canzone “Imagine” di John Lennon. Uno dei brani più noti del secolo scorso che però, se ...