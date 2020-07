Gabriele Muccino: “A casa tutti bene diventerà una serie tv per Sky” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Intervenuto al Cinevillage Talenti per presentare il suo ultimo film, Gli anni più belli, Gabriele Muccino ci ha confermato il suo prossimo progetto, una serie tv in 8 puntate per Sky tratta dal suo film del 2018. Vi siete mai chiesti perché tutti personaggi dei film di Gabriele Muccino si chiamano Ristuccia? Incontri come quello che è avvenuto ieri al Cinevillage Talenti, progetto di Cinema, Cultura ed Intrattenimento organizzato da ANEC-AGIS, al Parco Talenti, a Roma, servono anche a questo, a rispondere a domande che ci siamo sempre fatti, e a svelare qualche gustoso aneddoto. Gabriele Muccino è arrivato, con un entusiasmo coinvolgente, a presentare il suo ultimo film, Gli anni più belli. "Quando feci il primo film, ... Leggi su movieplayer

Vi siete mai chiesti perché tutti personaggi dei film di Gabriele Muccino si chiamano Ristuccia? Incontri come quello che è avvenuto ieri al Cinevillage Talenti, progetto di Cinema, Cultura ed Intratt ...

