Furto di formaggi e salumi da 'Frank Baracca': identificato il ladro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Razzia di salumi e formaggi da 'Frank Baracca' 21 July 2020 In casa aveva vari formaggi, prosciutti, salumi ed un pc: si trattava della refurtiva di un Furto messo a segno nella notte dello scorso 18 ... Leggi su trevisotoday

Ultime Notizie dalla rete : Furto formaggi

TrevisoToday

MACERATA - Prende dagli scaffali formaggi e vestiti ma anziché metterli nel carrello li infila direttamente dentro la sua borsa. E non si ferma alle casse ma prosegue dritta per l’uscita. Il caso ha v ...Livorno: furto al market Sigma di via Grotta delle Fate. Rubati formaggi e altri alimenti come confermato dall'imprenditore Nedo Di Batte LIVORNO. Hanno smontato la porta d’ingresso e poi si sono conc ...