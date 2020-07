Furti ed estorsioni, 24 arresti tra Sicilia, Puglia ed E.Romagna (Di mercoledì 29 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito tra Sicilia, Emilia Romagna e Puglia una ordinanza di Custodia Cautelare in carcere nei confronti di 24 persone. Le accuse sono di associazione per delinquere, estorsione, tentata rapina, detenzione illegale di armi, cessione illegale di armi, furto aggravato, ricettazione, simulazione di reato, produzione e traffico illegale di sostanze stupefacenti e lesioni personali. Le indagini hanno consentito di disarticolare due associazioni per delinquere, risultate connesse con la criminalità organizzata, radicate nei quartieri popolari CEP – Cruillas – S.Giovanni Apostolo e Z.E.N.2, del capoluogo Siciliano, ma che operavano in tutto il territorio regionale. Dimostrata l’esistenza di una struttura organizzata ... Leggi su ilcorrieredellacitta

_Carabinieri_ : I #Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno scoperto gli autori di 25 furti, 5 estorsioni e 1 tentata rapina a u… - rinosadikin : RT @_Carabinieri_: I #Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno scoperto gli autori di 25 furti, 5 estorsioni e 1 tentata rapina a un ist… - CorriereCitta : Furti ed estorsioni, 24 arresti tra Sicilia, Puglia ed E.Romagna - CorriereCitta : Furti ed estorsioni, arresti tra Sicilia, Puglia ed Emilia Romagna - Alfio12512878 : RT @_Carabinieri_: I #Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno scoperto gli autori di 25 furti, 5 estorsioni e 1 tentata rapina a un ist… -