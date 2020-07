Frugali? Gli scheletri nell’armadio degli “europei virtuosi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – In questi ultimi mesi a Bruxelles spesso si è pagato dei “Frugali“. Si tratta di cinque Stati parsimoniosi che hanno deciso di mettere un freno alle politiche economiche “espansionistiche” che il Consiglio Europeo ha deciso di attuare nei prossimi anni. Eppure anche i virtuosi hanno qualcosa da nascondere. Vediamo di conoscere meglio gli alfieri dell’austerità nell’Unione Europea. Chi sono i Frugali? Lo scorso febbraio con una lettera al Financial Times i premier di Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca hanno esposto il loro credo rigorista ai partner dell’Eurogruppo. I Frugali, dunque, avrebbero fatto di tutto per impedire l’aumento del comunitario per il settennato 2021-2027. Anche il dibattito sul Recovery fund è stato pesantemente ... Leggi su ilprimatonazionale

La proposta di Recovery Fund, poi Next Generation EU (NGEU), della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, dopo quattro giorni di discussione in seno al Consiglio europeo ha trovato il su ...

Una prova di irresponsabilità: come altrimenti si potrebbe definire quella che i partiti della maggioranza giallo-rossa che sorregge il governo stanno dando, a dieci giorni dall’incredibile risultato ...

