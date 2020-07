Frenesia da vaccino. Per la Russia è "quasi pronto", Londra prenota già 60 milioni di dosi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dagli Usa alla Russia al Regno Unito, mette il turbo la corsa al Santo Graal contro Covid-19. Se il presidente Trump lo vorrebbe già a ottobre, da usare anche come arma elettorale, sorprese potrebbero arrivare da Mosca, dove è partita una seconda sperimentazione su un volontari umani. Secondo indiscrezioni della Cnn, la Russia sostiene di essere pronta in meno di due settimane ad approvare il primo vaccino contro il nuovo coronavirus. In particolare, secondo funzionari russi citati dal network, Mosca punterebbe alla data del 10 agosto, o anche prima, per l’approvazione del vaccino sviluppato dall’Istituto Gamaleya di Mosca.“E’ un momento Sputnik”, sostiene Kirill Dmitriev, a capo del fondo sovrano russo, che finanzia le ricerche per il ... Leggi su huffingtonpost

