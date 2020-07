Francesca Ferragni Instagram scultorea di spalle sullo scoglio, “pesca perfetta”: «Effetto ghisa» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stessa spiaggia, stesso mare e stesso scoglio per le sorelle Ferragni: Francesca, come Chiara e Valentina, in bella mostra su Instagram con tanto di lato b in esposizione. Godono delle vacanze in famiglia le influencer cremonesi felicemente immortalate sotto il sole di Santa Teresa di Gallura. Dalle spiagge della Sardegna le Ferragni postano cartoline meravigliose in cui alla bellezza del paesaggio aggiungono il fascino delle loro forme, esibite tra mini bikini colorati e perizoma mozzafiato. Non è sfuggito ai followers il tris di ‘assi’ sfoggiato in contemporanea nelle ultime ore. Leggi anche >> Paola Di Benedetto accattivante, solo tre bottoni, l’abito si apre all’inguine: «Roba piccante!» Francesca Ferragni ... Leggi su urbanpost

ciassette : RT @tempoweb: Trovate un po' mamma Ferragni fra le tre figliole... Lady Marina stende tutte [FOTO] #chiaraferragni #sardegna #26luglio htt… - tempoweb : Trovate un po' mamma Ferragni fra le tre figliole... Lady Marina stende tutte [FOTO] #chiaraferragni #sardegna… - solops : Aspettando Ferragni, ma poi a Borgosesia arriva Francesca Brienza - solops : Aspettando Ferragni, ma poi a Borgosesia arriva Francesca Brienza - quotidianopiem : Aspettando Ferragni, ma poi a Borgosesia arriva Francesca Brienza -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Ferragni Francesca Ferragni , il bagno è bollente , le mani finiscono proprio lì – FOTO Yeslife Chiara Ferragni con mamma e sorelle in Sardegna: vacanze Made in Italy

Chiara Ferragni e le sorelle sono in vacanza insieme in Sardegna: anche la mamma Marina Di Guardo posa con loro negli scatti condivisi su Instagram. Chiara Ferragni e le sue sorelle sono di una bellez ...

Chiara Ferragni e quella foto “vedo non vedo” per la challenge delle donne

Chiara Ferragni, foto con il solo pantalone su Instagram: “Amo le sfide quando posso sostenere le donne che stimo”. E ne nomina altre Chiara Ferragni pubblica una foto con addosso solo il pantalone su ...

Chiara Ferragni e le sorelle sono in vacanza insieme in Sardegna: anche la mamma Marina Di Guardo posa con loro negli scatti condivisi su Instagram. Chiara Ferragni e le sue sorelle sono di una bellez ...Chiara Ferragni, foto con il solo pantalone su Instagram: “Amo le sfide quando posso sostenere le donne che stimo”. E ne nomina altre Chiara Ferragni pubblica una foto con addosso solo il pantalone su ...