Foto a schermo acceso del Samsung Galaxy Z Fold 2: alcuni dettagli emersi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non poteva passare troppo tempo prima di imbattersi nello splendore sprigionato dal Samsung Galaxy Z Fold 2, che si esibisce in uno scatto catturato a display aperto che vanno innanzitutto a confermarne il nome commerciale, a cui si aggancia il suffisso 5G a voler puntualizzare la compatibilità del dispositivo con gli standard di rete di ultima generazione. https://twitter.com/hwangmh01/status/1288285137180880899 Ad uno sguardo più attento non sarà sfuggito anche un altro particolare degno di nota, vale a dire la presenza di un foro per il contenimento della Fotocamera frontale nella parte superiore della metà destra del Samsung Galaxy Z Fold 2. Si dirà addio al notch del primo Samsung Galaxy ... Leggi su optimagazine

leganerd : Samsung Galaxy Z Fold2: il pieghevole si mostra per la prima volta ? - SimoneGironi : Ing.Gironi iPhone 12, il componente RAM del chip A14 svelato in foto - - fedebinetti : @xhungryforart Stessa cosa! Io ricordo che ancora prima che iniziasse il concerto (quindi prima che arrivasse Jorda… - CamoscioSibilla : #Repost bassoforce • • • • • • Forca di Presta Editare le foto notturne non è mai stato il mio forte, quindi alza… - HDblog : RT @HDblog: iPhone 12, il componente RAM del chip A14 svelato in foto -