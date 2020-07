Formula 1, le difficoltà dell’Alfa Romeo non demoralizzano Giovinazzi: “siamo da top ten, ne sono sicuro” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le prime gare della stagione non hanno regalato soddisfazioni all’Alfa Romeo Racing, apparsa in difficoltà sia con Raikkonen che con Giovinazzi nei tre Gran Premi disputati. Bryn Lennon/Getty ImagesRisultati poco esaltanti che tuttavia non hanno demoralizzato il driver di Martina Franca, impaziente di scendere in pista a Silverstone per dimostrare il proprio valore: “non vedo l’ora di disputare questa doppia gara inglese. Finora abbiamo fatto delle gare difficili, ma lo spirito di squadra è alto e sappiamo di poter tornare forte se lavoriamo tutti insieme. La domenica siamo molto competitivi, l’abbiamo dimostrato in ognuna delle gare fin qui disputate. Se riusciamo a mettere insieme una buona qualifica possiamo lottare per la top-10 fin dal primo giro, quindi questo deve essere il nostro obiettivo per andare ... Leggi su sportfair

Djnc78 : @Olivier82367269 @vinspadafora @mike_fusco @willy_signori @anomaleo @docgariff @ColpogobboYtube Sembra quasi una fo… - Vinicio_Levante : @DanaDelasagne Guardi, mi dispiace per lei, davvero. Purtroppo mi tocca ammettere che non esiste una formula magica… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Analizziamo le difficoltà in gara della #Ferrari - monica_vecchi : Ferrari: difficoltà sul passo gara - F1 Team - Formula 1 - Motorsport - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | Analizziamo le difficoltà in gara della #Ferrari -