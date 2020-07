Formula 1 - Il GP d'Italia si correrà a porte chiuse (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anche il Gran Premio d'Italia a Monza si correrà a porte chiuse, a causa del perdurare dell'incerta situazione sanitaria legata al Covid-19. Lo ha ufficialmente comunicato la società che gestisce l'Autodromo Nazionale: tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto, saranno rimborsati.Niente cuore rosso a Monza. Quest'anno non vivremo la tipica atmosfera di Monza. Non vedremo i tifosi assiepati all'ingresso del paddock a caccia di foto e autografi, così come non li vedremo sugli spalti del circuito brianzolo. Nel comunicato della società si legge: "Siamo costretti, nostro malgrado, a confermare che l'edizione 2020 del GP d'Italia di F1 si terrà senza spettatori". Tutti che hanno acquistato i biglietti attraverso i canali ufficiali web saranno rimborsati ... Leggi su quattroruote

Sport_Mediaset : Stessa squadra campione per 9 anni: l'Italia si interroga sui play-off. La Serie A è ormai da troppe stagioni sotto… - AutoMotoCorse : Rimborso biglietti Formula 1 Gran Premio d’Italia - motorboxcom : #F1 Il Gran Premio d'Italia #ItalianGP di Formula 1 a #Monza si correrà a porte chiuse. - CircusFuno : Formula 1, Come ottenere il rimborso dei biglietti del GP d'Italia F1 2020 a Monza - Enzaedma60 : RT @fieraitaliana_: @rambonesco @Frances40322984 Ecco il motivo per cui vengono in Italia a fare i turisti a vita mantenuti in hotel con fo… -