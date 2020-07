FORMAZIONI Verona Spal: Zaccagni in panchina, Tunjov titolare (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Verona Spal Ecco gli schieramenti ufficiali di Verona-Spal, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/2020. HELLAS Verona (3-4-2-1): Radunovic; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Eysseric; Di Carmine. Allenatore: Ivan Juric. Spal (4-3-3): Letica; Tomovic, Salamon, Bonifazi, Fares; Dabo, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, Tunjov. Allenatore: Luigi Di Biagio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

