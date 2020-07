Formazioni ufficiali Verona-Spal, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Verona-Spal, match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A 2019/2020. Gli scaligeri vogliono tornare alla vittoria dopo sette turni, mentre i ferraresi cercano un successo per rendere meno amara la retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 19:30 di mercoledì 29 luglio. Di seguito le scelte dei due allenatori. Le Formazioni ufficiali di Verona-Spal: Verona – Radunovic, Gunter, Veloso, Faraoni, Lazovic, Amrabat, Pessina, Di Marco, Eysseric, Borini, Di Carmine Spal – Letica, Valdifiori, Valoti, Dabo, Strefezza, Petagna, Tomovic, Bonifazi, Salamon, Fares, Tunjov Leggi su sportface

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Verona-Spal, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Brescia, le formazioni ufficiali - news24_napoli : Serie A, Sampdoria – Milan ore 19.30: le formazioni ufficiali - news24_napoli : Sampdoria-Milan, le formazioni ufficiali: Ranieri schiera in porta Falcone -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Negli ultimi giorni in casa Juventus si era parlato di un'offerta di 10 milioni del Barcellona per Mattia De Sciglio: ecco la smentita. Arrivato ...La Lazio ha ufficializzato le nuove maglie per la prossima stagione tramite il proprio profilo Twitter. L'esordio avverrà con ogni probabilità nella gara odierna con il Brescia.