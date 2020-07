Formazioni ufficiali Lazio-Brescia, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Lazio-Brescia, match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A 2019/2020. Le Rondinelle, già certe della retrocessione, cercheranno di mettere in campo una buona prestazione contro una Lazio che cercherà i tre punti per raggiungere il terzo posto in classifica dell’Atalanta. Calcio d’inizio fissato per le ore 19:30 di mercoledì 29 luglio. Di seguito le scelte dei due allenatori. Le Formazioni ufficiali di Lazio-Brescia: Lazio – In attesa Brescia – In attesa Leggi su sportface

Fantacalciok : Serie A, Torino – Roma: le formazioni ufficiali della partita - zazoomblog : Sampdoria – Milan – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali - #Sampdoria #Milan #Ultime #campi - Cagliari_1920 : Cagliari-Juventus, formazioni ufficiali e cronaca live -