FORMAZIONI Lazio Brescia: Jony e Luiz Felipe titolari, c’è Viviani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lazio Brescia Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Brescia, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/2020. Lazio (3-5-2) – Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic,Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi Brescia (4-4-2) – Andrenacci; Sabelli, Papetti, Gastaldello, Mateju; Zmrhal, Tonali, Viviani, Spalek; Aye, Torregrossa. Allenatore: Diego Lopez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

