Fontana, la Azzolina e i politici che ci meritiamo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per poter far funzionare un esercito, è essenziale che i soldati si fidino dei loro superiori e che gli ufficiali ripongano fiducia nella truppa. Ce l’hanno insegnato in epoche storiche recenti, sia Federico II di Prussia che Napoleone. Attualmente nel Bel Paese, né gli Italiani si fidano dei politici e né la classe al potere si fida dei “sudditi”. D’altra parte la classe politica ha dato chiara e manifesta evidenza di essere totalmente inadeguata. Ad esempio, attualmente è in corso l’inchiesta relativa alla fornitura dei camici assegnata al cognato del Governatore Fontana. Non credo ci siano elementi per incriminare il Governatore, ma ci sono tutti gli elementi per giudicarne la sua inadeguatezza. Sarò che ho vissuto due anni in USA ma trovo gravissimo che abbia mentito alla popolazione ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Fontana, la Azzolina e i politici che ci meritiamo - Noovyis : (Fontana, la Azzolina e i politici che ci meritiamo) Playhitmusic - - mikedells : RT @utini19: Un VOLGARE personaggetto di destra si permette di dire che il 5S protegge il suo ministro Azzolina ( che non ha mai rubato né… - annarelladippi : RT @avvmacellaro: Tutta quest'attenzione mediatica sui camici di #Fontana ed un silenzio assordante su: #Azzolina che paga le sedie 10 volt… - gjscco : RT @utini19: Un VOLGARE personaggetto di destra si permette di dire che il 5S protegge il suo ministro Azzolina ( che non ha mai rubato né… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Azzolina Fontana, la Azzolina e i politici che ci meritiamo next Medico scolastico. La Lombardia boccia l’emendamento del M5S

Mentre nel Lazio procede spedita la proposta di reintrodurre il medico a scuola, che si fa strada anche a livello nazionale, il Consiglio regionale lombardo boccia l’emendamento di Gregorio Mammì pres ...

M5s: Fontana si assuma sue responsabilità e si dimetta

Dovrebbero dimettersi perche' del tutto inadeguati al ruolo che ricoprono. Fontana ha scaricato responsabilità sui tecnici della regione, sul governo, sul presidente Conte, sulla ministra Azzolina.

Mentre nel Lazio procede spedita la proposta di reintrodurre il medico a scuola, che si fa strada anche a livello nazionale, il Consiglio regionale lombardo boccia l’emendamento di Gregorio Mammì pres ...Dovrebbero dimettersi perche' del tutto inadeguati al ruolo che ricoprono. Fontana ha scaricato responsabilità sui tecnici della regione, sul governo, sul presidente Conte, sulla ministra Azzolina.