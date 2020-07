Fontana, Gdf in azienda del cognato: si cercano i 25 mila camici (Di mercoledì 29 luglio 2020) I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Gdf, su delega della Procura di milano, stanno effettuando perquisizioni presso la Dama spa, l'azienda di cui è ad Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana, e che è al centro del caso camici in Lombardia in cui risultano entrambi tra gli indagati. Da quanto si è appreso, le Fiamme Gialle stanno cercando elementi probatori relativi alla mancata consegna di 25 mila camici avvenuta dopo che la fornitura di 75 mila pezzi si è trasformata, nelle intenzioni dichiarate, in donazione.Attilio Fontana, il governatore della Lombardia al centro del cosiddetto 'Caso camici' venne multato dall'Anac per omessa dichiarazione dello ... Leggi su ilfogliettone

