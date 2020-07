Fondo italiano: cda approva piano al 2023, mobiliterà risorse per 3 mld (2) (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Adnkronos) – ‘Nei primi 10 anni di attività Fondo italiano ha individuato capillarmente e affiancato le eccellenze italiane, offrendo loro sia le risorse chiave per la crescita, sia l’accesso privilegiato a un network di investitori e partner esclusivi, nazionali ed internazionali”, commenta Andrea Montanino, Presidente di Fondo italiano d’Investimento. “Oggi parte la seconda fase che, con le risorse già messe a disposizione da Cdp e insieme a quelle raccolte dal mercato, ha l’obiettivo di consegnare all’Italia filiere industriali più grandi, più forti, più tecnologiche e più resilienti ed essere, al contempo, un volano per l’economia e l’occupazione”. La Fase 2 del ... Leggi su calcioweb.eu

