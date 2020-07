Fondali marini: i risultati del progetto MaGIC (Di mercoledì 29 luglio 2020) progetto MaGIC: pubblicati sulla piattaforma dedicata i risultati dello studio sui Fondali marini italiani finanziato dalla Protezione civile Sono disponibili sulla piattaforma del progetto MaGIC tutti i dati prodotti nell’ambito del progetto, e della sua estensione MaGIC 2. Il progetto, finanziato dal Dipartimento della protezione civile, nell’ambito di un Accordo di Programma quadro con il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

gaiadistrazione : Oggi vivo malissimo e spero di dissolvermi nel mare in spuma e trasformarmi in un’entità particellare e dispersa tra i fondali marini - wireditalia : Si chiama Anthénea, è alimentata al cento per cento da pannelli solari e rispetta i fondali marini. Perfetta per ch… - lecodisavona : Capitaneria di Porto Savona: Accordo di programma “pulizia fondali marini” - StampaSavona : Pulizia fondali marini: accordo Capitaneria di porto e centri di immersione - EcoEcologia : ?? Ad analizzare i fondali colpiti dai cambiamenti climatici, alghe 3D ?Leggi l'articolo completo? -

Ultime Notizie dalla rete : Fondali marini Pulizia fondali marini: accordo Capitaneria di porto e centri di immersione La Stampa Fondali marini: i risultati del progetto MaGIC

Sono disponibili sulla piattaforma del progetto MaGIC tutti i dati prodotti nell’ambito del progetto, e della sua estensione MaGIC 2. Il progetto, finanziato dal Dipartimento della protezione civile, ...

La suite di lusso ecosostenibile che galleggia in mezzo al mare

Si chiama Anthénea, è alimentata al cento per cento da pannelli solari e rispetta i fondali marini. Perfetta per chi vuole conciliare privacy e natura, senza rinunciare al comfort Altro che attico ext ...

Sono disponibili sulla piattaforma del progetto MaGIC tutti i dati prodotti nell’ambito del progetto, e della sua estensione MaGIC 2. Il progetto, finanziato dal Dipartimento della protezione civile, ...Si chiama Anthénea, è alimentata al cento per cento da pannelli solari e rispetta i fondali marini. Perfetta per chi vuole conciliare privacy e natura, senza rinunciare al comfort Altro che attico ext ...