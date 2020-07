Follia idrossiclorochina: boom del 4600% nell'uso del farmaco, rivelatosi inutile contro il Covid19 (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Tra i farmaci utilizzati in Italia per il Covid-19, l’idrossiclorochina e l’azitromicina sono i due che hanno registrato il maggiore incremento di consumi tra il periodo pre e il periodo post Covid. Un incremento significativo si è osservato anche per l’antivirale anti-HIV darunavir/cobicistat e per lopinavir/ritonavir (anche se non statisticamente significativo) e per gli inibitori dell’interleuchina 6 (IL-6) tocilizumab e sarilumab”. E’ quanto si legge nel rapporto sull’uso dei farmaci durante l’epidemia Covid-19, realizzato dall’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) con il contributo dell’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed) dell’Agenzia, che svolge le funzioni di raccolta e monitoraggio delle dinamiche farmaceutiche sul territorio italiano e ... Leggi su huffingtonpost

