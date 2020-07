Focus sugli ETF 29 luglio 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Salgono sul podio della settimana l’ETF di Deutsche Bank, che punta sulle azioni del mercato messicano, e l’ETF emesso da Lyxor, che intende rappresentare il settore idrico a livello globale. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l’ETF controllato da Deutsche Bank, composto dai titoli quotati sul mercato azionario vietnamita, e l’ETF di Deutsche Bank, concepito per riflettere l’andamento delle società più capitalizzate della Cina. Mostrano volumi elevati l’ETF di Deutsche Bank, che punta sulle principali azioni del mercato azionario cinese, e l’ETF gestito da Ishares, che raccoglie i principali titoli azionari sottovalutati rispetto ai loro fondamentali. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l’ETF di Amundi, esposto su una selezione di titoli giapponesi ... Leggi su quifinanza

AlineMedri : @stephsmarie Sul fenomeno della letteratura crossover portando come esempi Tove Jansson ed Edward Gorey con focus s… - sakatalovebot : il focus su chiunque purché non sulle donne e ricordarmi che anche i poveri uomini/gay/trans sono oppressi1!!!1! ?… - bizcommunityit : Focus sugli ETF 29 luglio 2020 - sakatalovebot : parlo dei danni che il patriarcato causa alle donne e l'unica cosa che sapete dire è 'eh allora i gay?' niente da f… - intesasanpaolo : #FlashMercati: focus sugli eventi del mercato monetario e obbligazionario. Ecco i dati più significativi di oggi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Focus sugli

Teleborsa

L'Irpinia tiene, ma è indietro tutta in regione. Ieri in Campania è stato registrato un numero di contagi mai così alto dallo scorso 29 aprile, tanto che è la seconda peggiore performance della peniso ...Wall Street si prepara ad aprire in territorio negativo, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A circa mezz’ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dell ...