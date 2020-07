Flavio Briatore paparazzato con la sua nuova fiamma Maria Ludovica Campana (Di mercoledì 29 luglio 2020) Flavio Briatore ha un nuovo amore si tratta di Maria Ludovica Campana. A dare la notizia il settimanale “Chi”,che ha sorpreso assieme l’imprenditore e la giovane fidanzata mentre trascorrono la giornata in barca sulle acque di Porto Cervo, dove Briatore sta trascorrendo le vacanze assieme al figlio Nathan Falco in una nuova e lussuosa villa. Maria Ludovica Campana, 24 anni, è laureata all’istituto Marangoni, a Milano, e ha un brand moda tutto suo, Amourè Swimwear, oltre ad avere una collaborazione con la linea di costumi da bagno Botanical Beach Babes. E’ arrivata in finale a Miss Italia nel 2014. Leggi su people24.myblog

tuttouomini : Chi è Maria Ludovica la fidanzata di Flavio Briatore età lavoro e vita privata - - lakers751 : Maria Ludovica Campana la nuova fiamma di Flavio Briatore in vacanza a Porto Cervo - lakers751 : Maria Ludovica Campana la nuova fiamma di Flavio Briatore in vacanza a Porto Cervo - lakers751 : Maria Ludovica Campana la nuova fiamma di Flavio Briatore in vacanza a Porto Cervo - gorilla_bus : Flavio Briatore: “Il Governo fa solo danni, servirebbe una bella Troika” Trovata la bella Troika? -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci terrorizza Flavio Briatore: "Il mio nome? Lo fanno da anni". Tumulto a Mediaset Liberoquotidiano.it Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha un nuovo amore? Il gossip

Intanto presto Elisabetta Gregoraci volerà in Sardegna per stare con il figlio Nathan Falco, ma senza Briatore, che farà ritorno sull’isola quando la conduttrice di Battiti Live ripartirà. Elisabetta ...

Elisabetta Gregoraci: è un’estate fantastica, ecco perché

Elisabetta Gregoraci si gode il suo momento d’oro. Dopo un periodo di stasi la showgirl torna a far parlare di sé per alcune importanti novità. Elisabetta Gregoraci si destreggia tra il lavoro alla co ...

Intanto presto Elisabetta Gregoraci volerà in Sardegna per stare con il figlio Nathan Falco, ma senza Briatore, che farà ritorno sull’isola quando la conduttrice di Battiti Live ripartirà. Elisabetta ...Elisabetta Gregoraci si gode il suo momento d’oro. Dopo un periodo di stasi la showgirl torna a far parlare di sé per alcune importanti novità. Elisabetta Gregoraci si destreggia tra il lavoro alla co ...