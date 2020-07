Flavio Briatore ha un nuovo giovane amore: lei 24 anni, lui 70. Ecco chi è Maria Ludovica Campana (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per scrivere questo pezzo di gossip “sciuè sciuè”, un pezzo che fa tanto estate, di quelli che tutti criticano ma che finiscono sempre tra i più letti, si potrebbe riciclare quasi pari pari l’articolo dell’estate scorsa (o era quella prima?). E invece no: nuovo di pacca come questo amore e anzi, questo amore sarà certamente diverso dai flirt visti in passato e duraturo. Flavio Briatore ha una nuova fiamma. Lui 70 anni, lei 24, i due si sono conosciuti a Porto Cervo. E il settimanale Chi, puntuale, pubblica le foto in barca dell’imprenditore di Maria Ludovica Campana, ex finalista a Miss Italia e oggi stilista di costumi. Tanti auguri alla neo coppia. Visualizza questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

