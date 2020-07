Flavio Briatore estate in love: l’imprenditore ha un nuovo amore? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Negli ultimi mesi Flavio Briatore si è esposto soprattutto per difendere la categoria degli imprenditori italiani nei confronti di un governo che a suo avviso fa molto poco per tutelare la categoria, l’unica in grado di creare forza lavoro. Ospite di molti talk televisivi Briatore ha manifestato in più occasioni la sua preoccupazione per quello che sta succedendo in in Italia post Covid. In questi giorni però il noto imprenditore è tornato sulle scene della cronaca rosa, e ancora una volta gli è stato attribuito un nuovo amore. Flavio Briatore a quanto pare sta trascorrendo un’estate in love, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo ... Leggi su quotidianpost

