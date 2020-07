Fivi, caos per le iscrizioni al X Mercato di Piacenza: nuovo rischio annullamento (Di mercoledì 29 luglio 2020) nuovo flop del sistema informatico di Fivi. Alle ore 9.10 odierne, ovvero a soli dieci minuti dall’apertura delle iscrizioni al X Mercato, risultavano quasi 2 mila richieste a una delle postazioni dell’evento in programma a Piacenza Expo (28-30 novembre 2020). Un numero che doppia quello dei soci della Federazione italiana vignaioli indipendenti ed è superiore al triplo dei posti messi a disposizione da Fivi (“circa 640”). Il tutto a causa dell’assenza della conferma immediata di avvenuta iscrizione, che ha costretto diversi vignaioli a ripetere più volte l’operazione, dall’inizio. Ora il rischio è che anche questa tornata di iscrizioni venga annullata, come accaduto una settimana fa. Oltre ... Leggi su winemag

Pubblichiamo il testo del discorso del parlamentare del Movimento 5 stelle Pino Cabras pronunciato lunedì 20 luglio alla Camera dei Deputati. Grazie Presidente, il tema di Hong Kong ha colpito molto ...

