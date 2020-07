Fiorentina: tripletta di Chiesa e gol di Milenkovic. Bologna battuto: 4-0. Ora il mercato. Pagelle (Di mercoledì 29 luglio 2020) E' Chiesa a trascinare la squadra con tre gol, tutti nella ripresa, dopo averne mancati almeno altri due, anche clamorosamente, nel primo tempo. Federico tocca quota dieci gol in campionato: ancora pochi, secondo me, per un giocatore delle sue qualità. Ora Commisso ricomincerà a sfogliare la margherita: «Lo cedo, non lo cedo». Segna anche Milenkovic. Debutto del giovane portiere Btancolini Leggi su firenzepost

