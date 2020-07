Fiorentina – Bologna – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fiorentina – Bologna si affrontano alle 21:45 per la 37a giornata di Serie A. Partita che a livello di classifica non ha nulla da dire, ma può valere il 10° posto, un traguardo che entrambe le compagini vorrebbero raggiungere o migliorare. Fiorentina – Bologna: come arrivano alla gara La Fiorentina sta per salutare una stagione travagliata e quella di questa sera dovrebbe essere l’ultima partita interna sulla panchina viola per Giuseppe Iachini. I viola sono reduci dalla sconfitta esterna subita contro la Roma per 2-1 che ha messo fine ad una striscia di risultati positivi. Le motivazioni stasera non mancheranno, perchè in caso di successo verrebbe agganciato in classifica proprio il Bologna. Il Bologna ha vinto l’ultima gara ... Leggi su giornal

DiazAlber_CL : RT @acffiorentina: ?? MATCH DAY ?? ?? BOLOGNA ? 21:45 CEST ?? Stadio Franchi Firenze #ViolaArt by @elfalso92 ?? Powered by Nuova Comauto… - tomasetti_ : @CucchiRiccardo La squadra più forte ha il 50% in più di fatturato della seconda, 4/5 volte della 6/7 ecc di cosa s… - violanews : Aspettando Fiorentina-Bologna: tutte le info - - GaetanoPalmiott : @GTeotino @Gazzetta_it Sicuro che sia la soluzione? Il Napoli squadra più spendacciona è settima, la Fiorentina, Bo… - BillyWhiz : WFC Football & Updates Championship Brentford 0 - 0 Swansea 19:45 Serie A 18:30 Lazio 0 - 0 Brescia Sampdoria 0 -… -