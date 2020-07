Fiorentina-Bologna, Mihajlovic: “Stiamo rovinando lavoro di un anno, troppo brutto così” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Sono troppo deluso e arrabbiato per parlare ora con i giocatori”. Lo ha detto il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, al termine del match perso dai rossoblu’ per 4-0 al “Franchi” contro la Fiorentina. “Nel primo tempo potevamo anche andare in vantaggio, mentre nella ripresa dopo lo 0-1 ci siamo sciolti come neve al sole – ha proseguito Mihajlovic -. In campo bisogna parlarsi di più, è da un anno che ci lavoriamo sopra. E’ vero che sono partite di fine stagione ma non è giusto rovinare cosi’ tutto il lavoro di un campionato intero. Queste figure non si possono fare, troppo brutto così. Ora finiamo col Torino e poi faremo le nostre scelte”, ... Leggi su sportface

