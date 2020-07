Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 29 luglio 2020) All’Artemio Franchi, la Fiorentina ospita il Bologna in un match valido per la 37a giornata di Serie A dopo le grandi polemiche del post-Roma Allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, i Viola ospitano il Bologna in un match valido per la 37a giornata di Serie A. Entrambe le squadre non hanno niente da chiedere al campionato ma vogliono chiudere al meglio la stagione. La Fiorentina in particolare vuole riscattare la sconfitta contro la Roma seguita da tante polemiche. Il fischio d’inizio di Fiorentina-Bologna è atteso per le 21.45, e sarà visibile su SKY. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

CyprusNews : 22:45 FIORENTINA – BOLOGNA - myfootietrading : RT @The_grey_one7: Tips 29th July Sassuolo - Genoa O.5FHG, O1.5, O2.5, BTS Lazio - Home Win, O1.5TG Sampdoria - Milan O1.5, O2.5, BTS Fio… - 1000Cuori : ????Nella mente del Mister - #FiorentinaBologna #SerieA #Mihajlovic #WeAreOne ?????? - violanews : Da Bologna: Pulgar, la Fiorentina e il “passo in avanti” mancato. Stasera la rivincita - - nazo687 : RT @The_grey_one7: Tips 29th July Sassuolo - Genoa O.5FHG, O1.5, O2.5, BTS Lazio - Home Win, O1.5TG Sampdoria - Milan O1.5, O2.5, BTS Fio… -