Fiorentina-Bologna, il gol di Milenkovic: potente tiro ravvicinato, match chiuso (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Fiorentina sigla il 3-0 al Franchi grazie alla rete di Nikola Milenkovic. Male nuovamente la difesa bolognese, sorpresa dal corner di Pulgar. Milenkovic ruba il tempo a Baldursson e batte poi Skorupski con un tiro potente ravvicinato in scivolata. Cala il sipario in anticipo e ufficialmente sull’incontro: gli uomini di Mihajlovic non sono proprio scesi in campo nel corso della ripresa. Anche durante le poche azioni offensive i felsineri sono sembrati poco ordinati nelle loro trame di gioco. Leggi su sportface

