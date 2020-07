Fiorentina-Bologna, ancora in gol Chiesa: doppietta nel giro di 5 minuti (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Fiorentina sigla l’1-0 al Franchi grazie alla rete di Federico Chiesa. Uno-due terrificante da parte del classe ’97 che nel giro di cinque minuti firma la personale doppietta. Bravo il 25 a credere nella possibilità di andare in gol: dopo aver seminato Danilo in dribbling in area, ecco un tiro ad incrociare sul quale è attento Skorupski. Sulla ribattuta, però, Chiesa anticipa secco Denswil e non lascia scampo all’estremo difensore. Felsinei totalmente in bambola in quest’avvio di secondo tempo, il palcoscenico è invece tutto del figlio di Enrico. Leggi su sportface

