Fiorentina Bologna 4-0 LIVE: Chiesa cala il poker (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allo Stadio Franchi, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Fiorentina e Bologna si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Bologna 4-0 89′ GOL Fiorentina – Tripletta di Chiesa 74′ GOL Fiorentina – Milenkovic ruba il tempo a Baldursson e batte poi Skorupski con un tiro potente ravvicinato 67′ Annullato un gol a Svanberg – Svanberg aveva freddato Terracciano da fuori area, ma non appena la sfera è entrata ecco la chiamata arbitrale: fuorigioco di Orsolini a inizio ... Leggi su calcionews24

