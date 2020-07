Fiorentina-Bologna 4-0, Commisso: “Vittoria meritata, la dedico ai nostri tifosi” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il patron della Fiorentina Rocco Commisso è apparso decisamente entusiasta dopo il largo successo dei viola contro il Bologna: “Abbiamo meritato questa vittoria. Il mister e il suo staff sono stati molto bravi a tirar fuori da questo gruppo determinati valori e anche stasera, nonostante la stagione sia quasi finita, hanno dimostrato serietà e professionalità. Sono estremamente felice per la tripletta di Chiesa, è un ragazzo di qualità – ha dichiarato il numero uno dei viola al termine del match ai microfoni di Sky Sport – Sono contento anche della porta inviolata, del gol di Milenkovic e dell’esordio in Serie A di Brancolini e Terzic. dedico questa vittoria ai nostri tifosi, mi auguro che la squadra possa tornare a giocare davanti a loro ... Leggi su sportface

