Fiocco rosa per Riccardo Scamarcio è nata la sua prima figlia

Riccardo Scamarcio è diventato papà. La fidanzata e la produttrice Angharad Wood ha dato alla luce una femmina, la primogenita per l’attore. Solo qualche tempo fa Angharad era stata fotografata col pancione mentre passeggiava Riccardo per le strade della capitale e ora “Diva e donna”, in edicola domani, fa sapere che il grande giorno è arrivato e i due hanno potuto festeggiare la piccola. L’attore è stato fotografato dalla rivista mentre, con occhiali e coda ai capelli, accompagnato dal fratello, si reca nell’ospedale dove è nata la sua prima figlia, il cui nome rimane ancora avvolto nel mistero. Riccardo e Angharad, che ha già una figlia da una sua precedente relazione, si sarebbero sposati in gran segreto e a testimoniare le nozze ci sarebbe la fede al dito della Wood.

Leggi su people24.myblog

Miky9985 : RT @occhioallospot: Mascherine proposte da @BabyNanan. Bimbo: colore celeste, orsetto pirata. Bimba: colore rosa, orsetto con fiocco che ma… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Fiocco rosa per Joe Jonas e Sophie Turner - myredcarpetITA : Fiocco rosa in casa #GameOfThrones ?? #SophieTurner e #JoeJonas sono diventati genitori: la splendida attrice della… - FilmNewsItaly : Fiocco rosa per Joe Jonas e Sophie Turner - lpacchin : NEWS #ticino Fiocco rosa per Sophie Turner e Joe Jonas -