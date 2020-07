Fiocco rosa… In vacanza! Dopo Leonardo, la coppia vip festeggia l’arrivo di Livia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mamma bis… In vacanza! È nata Livia. L’annuncio è arrivato attraverso un post condiviso dal compagno della top model che, nella giornata di martedì 28 luglio, Dopo essersi immortalato tra le Storie di Insatgram con la mascherina e il camice poco prima di entrare in sala parto accompagnando la foto dalle parole “Ci siamo”, ha fatto sapere: “Benvenuta al mondo Livia”. La neo mamma, invece, non ha ancora commentato ufficialmente il lieto evento ma si è limitata a condividere tra le sue Storie quella del compagno che 6 anni fa, precisamente il 30 maggio 2014, le ha dato il primogenito, Leonardo. La piccola è venuta alla luce a Bolgheri, in provincia di Livorno, dove la coppia stava trascorrendo le vacanze estive. ... Leggi su caffeinamagazine

Miky9985 : RT @occhioallospot: Mascherine proposte da @BabyNanan. Bimbo: colore celeste, orsetto pirata. Bimba: colore rosa, orsetto con fiocco che ma… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Fiocco rosa per Joe Jonas e Sophie Turner - myredcarpetITA : Fiocco rosa in casa #GameOfThrones ?? #SophieTurner e #JoeJonas sono diventati genitori: la splendida attrice della… - FilmNewsItaly : Fiocco rosa per Joe Jonas e Sophie Turner - lpacchin : NEWS #ticino Fiocco rosa per Sophie Turner e Joe Jonas -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa… Dolci perfetti per la Pasqua: 20 idee su come creare tantissimi dolci che è quasi un peccato mangiare! NonSoloRiciclo