Filippo Liverini nel gruppo tecnico Credito e finanza di Confindustria (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il leader degli imprenditori sanniti, Filippo Liverini, entra a far parte nel gruppo tecnico Credito e finanza di Confindustria. "Quello del Credito – commenta in una nota – rappresenta uno dei temi centrali della mia squadra di presidenza. Le imprese per crescere hanno bisogno di un sistema bancario amico, in grado di valutare e sostenere gli investimenti. Il rapporto banca-impresa va impostato su un piano di reciproca collaborazione e trasparenza. Confindustria Benevento ha puntato molto su questo, da qui ii ciclo di appuntamenti sul Credito amico, ma anche l'attivazione del servizio Bancopass e l'apertura dello sportello territoriale Élite. La nomina ne! comitato ...

