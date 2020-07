Fifa, approvato il piano anti Coronavirus: all’Italia 850 mila euro per la ripartenza (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Fifa ha approvato un piano anti-COVID con cui stanzierà 1,5 miliardi di dollari divisi tra tutte le 211 federazioni associate La Fifa corre in soccorso delle Federazioni per fronteggiare l’emergenza Covid19 e sostenere il rilancio del calcio in una fase molto delicata. Lo fa attraverso un piano considerato “rivoluzionario”, approvato dal Consiglio. Sono disponibili per i 211 membri e per le sei Confederazioni 1,5 miliardi di dollari (circa 1,27 miliardi di euro), attraverso un sistema di sovvenzioni e prestiti combinati. Ogni Federazione, quindi anche quella italiana, beneficerà di un sussidio di 1 milione di dollari (circa 850 mila euro) per proteggere e riavviare il calcio e altri ... Leggi su calcionews24

