FIFA, 850 mila euro per la ripartenza del calcio italiano: il piano di Infantino (Di mercoledì 29 luglio 2020) La FIFA è pronta a rilanciare il calcio, dopo la delicata fase che ha attraversato anche lo sport più conosciuto al mondo. Un piano considerato “rivoluzionario”, approvato dal Consiglio. Sono disponibili per i 211 membri e per le sei Confederazioni 1,5 miliardi di dollari (circa 1,27 miliardi di euro), attraverso un sistema di sovvenzioni e prestiti combinati. Ogni Federazione, quindi anche quella italiana, beneficerà di un sussidio di 1 milione di dollari (circa 850 mila euro) per rilanciare il calcio nazionale e altri 500 mila dollari (425 mila euro) per il calcio femminile. Tutte le associazioni affiliate alla FIFA potranno richiedere prestiti ... Leggi su calcioweb.eu

