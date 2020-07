FIFA 20: annunciati i candidati al POTM di luglio della Premier League (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Premier League ed EA Sports hanno annunciato i nomi dei candidati al POTM di luglio della Premier League, il premio “Player of the Month”, che verrà assegnato al giocatore che più si è contraddistinto nel corso del mese precedente. I candidati sono: Antonio Giroud Martial Pope Pulisic Sterling Kane E’ possibile votare sul sito … L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

