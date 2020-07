Festival Giornalisti del Mediterraneo: vince Francesca Nava di TPI per l’inchiesta su Alzano e Nembro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Festival Giornalisti del Mediterraneo 2020 Il comitato scientifico del Festival Giornalisti del Mediterraneo, che si terrà a Otranto dal 1 al 5 settembre, ha attribuito i premi ‘Caravella del Mediterraneo 2020’ a Giovanna Botteri, Rai-Tg1; Renato Coen, SkyTg24; Francesca Nava, TPI (The Post Internazionale); Alberto Ceresoli, direttore dell’Eco di Bergamo; Patrizio Nissirio dell’ANSA; Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4. La premiazione si terrà il 5 settembre alle 20.30 in Largo Porta Alfonsina, a conclusione del Festival che quest’anno affronterà anche il tema dell’emergenza Covid e dei suoi effetti sugli scenari geopolitici, sulle pratiche di accoglienza, ... Leggi su tpi

