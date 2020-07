Ferrari si lancia nel mondo eSport, in arrivo il torneo Hublot Esports Series (Di mercoledì 29 luglio 2020) Da oggi il mondo degli eSport si arricchisce di un partner d’eccezione come Ferrari che organizzerà la prima stagione del Ferrari Hublot eSports Series, un campionato interamente virtuale dedicato a vetture GT e confezionato all’interno di Assetto Corsa, il gioco realizzato da Kunos Simulazioni. I piloti eSports si sfideranno in diverse gare a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo, disponibile in esclusiva solo per i partecipanti alla competizione. Non si tratta di una prima volta in assoluto per Ferrari nel mondo degli sport virtuali, anzi, la Ferrari Driver Academy è appena uscita vincitrice dal campionato F1 eSports Series ... Leggi su gqitalia

giuseppetond : RT @eSportsMag_it: Ferrari Esports lancia Ferrari Hublot Esports Series, che permetterà al sim-racer vincente di unirsi al team composto da… - eSportsMag_it : Ferrari Esports lancia Ferrari Hublot Esports Series, che permetterà al sim-racer vincente di unirsi al team compos… - lucy37059366 : RT @Pinobrigantedel: Quando dai la Ferrari in mano ai signori Fiat, sai benissimo come andrà a finire prima o poi! Lancia,Autobianchi,Innoc… - Pinobrigantedel : Quando dai la Ferrari in mano ai signori Fiat, sai benissimo come andrà a finire prima o poi! Lancia,Autobianchi,In… - MarcoColletta : #Elkann lancia la bomba: 'Ferrari non sarà competitiva fino al 2022'. In poche parole il digiuno rosso durerà almen… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari lancia Ferrari si lancia nel mondo eSport, in arrivo il torneo Hublot Esports Series GQ Italia Logitech G lancia la versione wireless delle cuffie da gaming PRO X

Lo confermano le parole del CEO di Hangar 13 Rivian, ecco le tempistiche per la disponibilità dei suoi modelli: furgoni Amazon, pickup R1T e SUV R1S Ferrari 308 elettrica ... imperdibile di Surfshark ...

Iscritto dal: Feb 2010

Rendere elettrica una macchina di 40 anni fa non è evoluzione. È marketing e, per gli amanti dei motori, mancanza di rispetto per una delle (tante) macchine che hanno fatto la storia. Credo ti sfugga ...

Lo confermano le parole del CEO di Hangar 13 Rivian, ecco le tempistiche per la disponibilità dei suoi modelli: furgoni Amazon, pickup R1T e SUV R1S Ferrari 308 elettrica ... imperdibile di Surfshark ...Rendere elettrica una macchina di 40 anni fa non è evoluzione. È marketing e, per gli amanti dei motori, mancanza di rispetto per una delle (tante) macchine che hanno fatto la storia. Credo ti sfugga ...