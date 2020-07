Ferrari lancia la propria competizione di esport (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ferrari ha deciso di lanciare una propria competizione di esports. Dopo essere stata una delle case automobilistiche più restie a lanciarsi nel mondo dei videogiochi, il cavallino rampante ha dato un significativo cambio di rotta non limitandosi a partecipare a qualche campionato ma creando ex novo una competizione. Il campione delle Ferrari Hublot esports Series avrà l’opportunità di entrare a far parte della squadra Ferrari Driver Academy Hublot esports a partire dal 2021. Il posto è aperto sia per professionisti che per giocatori amatori. Chiunque potrà essere selezionato, a patto che abbia una età superiore ai 18 anni. I ‘piloti’ dovranno ... Leggi su esports247

esports247_it : Ferrari lancia la propria competizione di esport - ClubAlfaIt : #Ferrari lancia il campionato ufficiale di eSports - zazoomblog : Ferrari si lancia nel mondo eSport in arrivo il torneo Hublot Esports Series - #Ferrari #lancia #mondo #eSport… - giuseppetond : RT @eSportsMag_it: Ferrari Esports lancia Ferrari Hublot Esports Series, che permetterà al sim-racer vincente di unirsi al team composto da… - eSportsMag_it : Ferrari Esports lancia Ferrari Hublot Esports Series, che permetterà al sim-racer vincente di unirsi al team compos… -