Feliciana Farnese, prima donna alla guida della Consulta nazionale per il Servizio Civile Universale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Feliciana Farnese è la nuova Presidente della Consulta nazionale del Servizio Civile Universale. È stata eletta oggi all’unanimità nella prima riunione dell’organismo nominato lo scorso 21 luglio dal Ministro con delega, on. Vincenzo Spadafora. Farnese è la prima donna, oltre che la prima Rappresentante nazionale dei giovani operatori volontari, ad essere eletta per questo ruolo e succede a Diego Cipriani, attuale membro della Consulta per Caritas Italiana. Laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi di Napoli “Federico II”, giornalista e ... Leggi su ildenaro

