“Felice di aver vissuto come volevo”, Caterina Balivo condivide la sua serenità (Di mercoledì 29 luglio 2020) Caterina Balivo ha pubblicato su Instagram un post davvero commovente in cui si dice grata della vita che ha vissuto fino ad adesso. Caterina Balivo (fonte Instagram @CaterinaBalivo)La ex conduttrice di Vieni da me, dopo un anno molto difficile, in cui ha mostrato sui social tutte le sue debolezze legate all’emergenza sanitaria, si sta godendo un pò di relax. In questo momento è circondata dalla sua famiglia e dagli amici di una vita con cui è solita andare in vacanza. Tanto che Caterina ha deciso di condividere la sua serenità su Instagram. Di recente ha pubblicato un post molto commovente in cui si ritiene grata della vita che ha vissuto fino ad adesso. A dir suo, ... Leggi su chenews

felice_part2 : @Cri_Giordano @lbianchetti @foisluca84 Vedrai che ne pagheranno le conseguenze. Per aver accesso al kurzarbeit con… - cwtchfelix : Sono così felice di aver iniziato a stannare gli ateez sono degli artisti fantastici - hewhowasliving : @il_ring @PieroLadisa @F1 Non mi aspettavo davvero una sinamina cosi superficiale e di parte da parte di questa pag… - izmnok : cristianobiraghi34 @Instagram Felice di aver contribuito ad una vittoria prestigiosa ???? #amala #inter… - ICI_Jogja : RT @FcInterNewsit: Biraghi uomo-assist: 'Felice di aver contribuito ad una vittoria prestigiosa' -

Ultime Notizie dalla rete : “Felice aver Concetta Castilletti, che ha isolato il Coronavirus allo Spallanzani | Intervista Corriere della Sera