Federlazio, Marco Picca torna alla presidenza dell'associazione di piccole e medie imprese pontine (Di mercoledì 29 luglio 2020) 'Festeggiamo il ritorno in piesta di Marco Picca . Mi ha insegnato a conoscere questa provincia e sono felice di ritrovarlo'. Così il presidente regionale di Federlazio Silvio Rossignoli introduce il ... Leggi su latinatoday

salv_de_meo : Ieri ho partecipato all’incontro di @FEDERLAZIO Latina nel quale è stato presentato,insieme al suo direttivo, il ne… - luciano_mocci : E’ Marco Picca il nuovo Presidente di Federlazio Latina per il triennio 2020-2023, lo ha eletto l’Assemblea dei Soc… - Lunanotizie : Marco Picca eletto presidente di Federlazio: il ritorno dopo 12 anni - - News_24it : LATINA - Federlazio, il ritorno di Marco Picca alla presidenza dell’associazione. Questa mattina l’imprenditore e… - robybat2 : RT @FEDERLAZIO: E’ Marco Picca il nuovo Presidente di Federlazio Latina per il triennio 2020-2023, lo ha eletto l’Assemblea dei Soci questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Federlazio Marco

LatinaToday

LATINA – Marco Picca è il nuovo presidente di Federlazio Latina. L’imprenditore, che è amministratore delegato della Picca Prefabbricati SpA, azienda leader in Italia nel campo dei manufatti in calce ...Massimo Tabacchiera riconfermato alla guida di Confapi Roma, per i prossimi tre anni. Si è svolta ieri, giovedì 23 luglio, l'Assemblea per il rinnovo dei vertici di Confapi Roma, l'Associazione delle ...