Fedele duro: “Napoli da settimo posto: costituito male, senza forza” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fedele duro, per lui il Napoli è da settimo posto; costruito male, non ha equilibrio, con un centrocampo senza forza che crea problemi all'attacco. L'articolo Fedele duro: “Napoli da settimo posto: costituito male, senza forza” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, ha parlato in modo molto critico puntando il dito sull'acquisto di Victor Osimhen. Di seguito, le parole: "L'ho visto due volte dal vivo. Ha bisogno di spazi ...