Fed vuole evitare doppia recessione. Powell pronto a confermare aiuti a valanga (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Fed è pronta a confermare tutti i possibili aiuti all’economia che si renderanno necessari per evitare una recessione a “W”, termine che sta ad indicare una doppia recessione, lo scenario peggiore che si possa prospettare per l’economia, ed il dilagare della disoccupazione. Stasera, il Board di politica monetaria della Federal Reserve americana annuncerà le sue decisioni, anche se ieri la banca centrale statunitense ha già confermato il massiccio piano di prestiti all’economia (famiglie,imprese, enti ecc.) sino alla fine del 2020. La scadenza era precedentemente fissata al 30 settembre, ma l’andamento dei contagi USA, la crescita stentata e l’ipotesi di nuove ondate epidemiche e conseguenti lockdown non consentono al ... Leggi su quifinanza

